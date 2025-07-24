Более 80 тысяч жителей Амурской области остались без света из-за ветра
Из-за сильного ветра в Амурской области более 80 тысяч жителей остались без света. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.
По словам источника, в Белогорске и Белогорском районе отключили воду. Некоторые магазины работают на генераторах. Сейчас местные жители ждут спасателей.
Как заявил глава Белогорска Сергей Мелюков в Telegram-канале, город и район обесточены.
«Ночью ураганным порывом ветра с административного здания сорвало крышу, которая упала на ОРУ (открытое распределительное устройство)», — написал он.
По словам Мелюкова, энергетики сейчас собирают людей для устранения последствий ЧП. Воды не будет минимум полдня. Также есть сложности на дорогах — некоторые деревья упали на проезжую часть.
Ремонтники уже приступили к починке. Вероятно, в городе введут режим ЧС.
Ранее мощнейший ураган начался в Волгоградской области. В Волжском обрушились восемь опор линий электропередач. Жители остались без света и воды.
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