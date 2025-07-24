Более 80 тысяч жителей Амурской области остались без света из-за ветра

Из-за сильного ветра в Амурской области более 80 тысяч жителей остались без света. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

«Ночью ураганным порывом ветра с административного здания сорвало крышу, которая упала на ОРУ (открытое распределительное устройство)», — написал он.

Как заявил глава Белогорска Сергей Мелюков в Telegram-канале , город и район обесточены.

По словам источника, в Белогорске и Белогорском районе отключили воду. Некоторые магазины работают на генераторах. Сейчас местные жители ждут спасателей.

По словам Мелюкова, энергетики сейчас собирают людей для устранения последствий ЧП. Воды не будет минимум полдня. Также есть сложности на дорогах — некоторые деревья упали на проезжую часть.

Ремонтники уже приступили к починке. Вероятно, в городе введут режим ЧС.

Ранее мощнейший ураган начался в Волгоградской области. В Волжском обрушились восемь опор линий электропередач. Жители остались без света и воды.