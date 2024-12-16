Более 700 случаев хищения маткапитала зафиксировали в России

Правоохранители зафиксировали более 700 фактов хищения материнского капитала и социальных выплат на неродившихся детей в России, ущерб от схемы составил около миллиарда рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник главного управления противодействия коррупции и экономической безопасности МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По его словам, по факту нарушений следователи завели 229 уголовных дел, к ответственности привлекли 217 человек. Предварительный ущерб бюджету составил не менее миллиарда рублей.

«Участники схемы подавали заявления в МФЦ, где сообщали, что являются свидетелями рождения детей вне роддомов. Они прикладывали к заявлению рукописное заявление фиктивной роженицы и паспорта без подтверждения факта рождения ребенка. Таким образом чаще всего оформлялось рождение двойни для увеличения материнского капитала или суммы социальных выплат», — сказал Курносенко.

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