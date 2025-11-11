Более 700 человек эвакуировали из отеля Azimut в Москве

Более 700 человек экстренно эвакуировали из отеля Azimut в центре Москвы из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

ЧП произошло сегодня около 04:30 в отеле на Олимпийском проспекте. Очевидцы отметили, что запаха гари или дыма в гостинице не почувствовали. Вместе с тем, на месте работали спасатели и экстренные службы, устанавливая точные причины срабатывания сигнализации.

По данным канала, среди эвакуированных оказалось много детей, участвующих в театральном фестивале LT FEST.

Ранее, вечером 8 ноября, у Новоспасского причала в центре Москвы загорелся речной электротрамвай. Горение началось в аккумуляторном отсеке, который нельзя тушить водой.