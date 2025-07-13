Более 60 лесных пожаров потушили в 23 регионах России за сутки

За сутки в России удалось потушить 65 лесных пожаров. Об этом сообщила Авиалесоохрана . Общая площадь возгораний составила почти 1,1 тысячи гектара.

По данным региональных диспетчерских служб, к полуночи воскресенья огонь продолжал полыхать на 89 участках общей площадью 2,3 тысячи гектара. Режим ЧС ввели в четырех регионах. Больше всего пожаров зарегистрировали в Красноярском крае — там горит 37 участков леса на площади 492 гектара. Тушение продолжается.

В Крыму у села Прудовое в Симферопольском районе природный пожар охватил 40 гектаров. Из них 20 гектаров заняла лесная подстилка, а 20 гектаров — сухая растительность. В операции по тушению участвовали 340 человек и 75 единиц техники.