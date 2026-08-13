Более 500 жителей Испании обратились за медпомощью после солнечного затмения

Несколько сотен испанцев обратились за медицинской помощью после наблюдения за солнечным затмением, в том числе с жалобами на проблемы с глазами. Об этом сообщила газета El Mundo .

«Солнечное затмение, изумившее вчера тысячи человек, пока привело к 511 случаям обращения за медицинской помощью», — заявили журналисты.

Больше всего обращения зарегистрировали в Каталонии и Мадриде — 115 и 101 случаев соответственно. В Стране Басков пострадали 58 человек, в Андалусии — 44, в Мурсии — 32, а в Арагоне — около 30. В остальных регионах страны цифры поменьше. На последнем месте оказалось автономное сообщество Эстремадура, где пострадали три человека.

Люди в основном жаловались на головокружение, тревожность, легкие травмы и проблемы с глазами из-за риска ожогов сетчатки.

Органы здравоохранения Испании напомнили, что при заходе Луны перед Солнцем уменьшается ощущение яркости. У людей создается ложное чувство безопасности, побуждающее дольше фиксировать взгляд. Если не использовать надлежащую защиту, то можно получить повреждение сетчатки.

Ранее Роскосмос показал кадры частичного солнечного затмения, сделанные космонавтом Петром Дубровым с борта МКС.