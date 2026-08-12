Роскосмос показал солнечное затмение с борта МКС

Роскосмос также опубликовала в «Максе» снимки солнечного затмения, сделанные космонавтом Петром Дубровым с борта МКС — с высоты 400 километров. Таким увидели Солнце в минуты наплыва лунного диска.

Один из самых лучших видов в стране был в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Затмение началось около 20:00, а его пик пришелся на 20:50. В 21:00 Солнце уже полностью скрылось за горизонтом, поэтому и не получилось увидеть полную фазу.

В Москве затмение продлилось всего девять минут, а в Санкт-Петербурге — около часа. Петербуржцы и гости города имели возможность наблюдать за астрономическим явлением с пляжей Финского залива в Курортном районе, на намыве Васильевского острова, а также на Балтийском бульваре.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что столица не попала в полосу полной фазы затмения, в том числе из-за плотной облачности.