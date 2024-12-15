Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без света

Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за ветра и сильного снегопада. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минэнерго.

Из-за снегопада и ветра с порывами до 25 метров в секунду в Дагестане произошли короткие замыкания и обрывы на линиях электропередачи. Непогода оставила без света жителей Махачкалы и 28 районов республики. Специалисты устраняют неполадки. Они планируют закончить восстановление энергосистемы до конца дня.

«Устраняют последствия непогоды 92 бригады филиала „Дагэнерго“: 276 специалистов и 92 единицы спецтехники», — отметили в пресс-службе.

Ранее блэкаут зафиксировали на Кубе. Массовое отключение в стране произошло из-за аварии на ТЭЦ в провинции Матансас, что повлекло выход из строя всей электросистемы государства. Перебои с энергией на Кубе были и в ноябре — в стране трижды отключали свет, возникали неполадки с мобильной связью и интернетом