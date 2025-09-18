Более 400 человек вывели из подмосковного ТРЦ «Мега Химки»

Свыше 400 посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Мега Химки» в Подмосковье из-за предупреждения о минировании. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило РИА «Новости» .

Людей вывели из здания из-за анонимной угрозы взрыва. На место ЧП прибыли специалисты оперативных служб, они начали проверять помещения.

Ранее житель Краснодарского края во время расчистки территории от камыша обнаружил 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд находился на окраине населенного пункта.

Прибывшие на место специалисты отряда мобильного особого назначения «Пластун» определили, что опасный предмет является старой авиационной фугасной бомбой. Саперы с осторожностью вывезли снаряд в безопасную часть карьера и подорвали.