Более 40 приусадебных участков в Бурятии подтопило из-за талых вод

Из-за аномально теплой погоды и талых снегов в Бурятии подтопило 44 приусадебных участка. Об этом сообщило республиканское агентство ГО и ЧС .

В регионе с 18 по 22 марта зафиксировали активное таяние снегов. Температура днем была аномально теплой и составляла плюс 10-15 градусов.

«По состоянию на утро 23 марта в результате выхода талых вод подтопленными остаются 44 приусадебных участка, подтопленных жилых домов нет», — отметили в агентстве.

По его данным, участки затопило в Иволгинском, Тарбагатайском и Бичурском районах. Спасатели завезли песчано-гравийную смесь и откачали воду. В Мухоршибирском районе из-за подъема уровня воды в реке Сухара размыло автомобильную дорогу.

Для работ по ликвидации последствий ЧП задействовали силы и средства территориальных подсистем РСЧС, администраций районов и сельских поселений.

Ранее из-за талых снегов подтопило дома в деревне Листвягово в Красноярском крае. В МЧС сообщили, что эвакуация жителей в пострадавшем от паводков районе проводиться не будет.