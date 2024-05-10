Петербуржец заживо сгорел в трехкомнатной квартире | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 03:08 Петербуржец заживо сгорел в трехкомнатной квартире МЧС: при пожаре в жилом доме в Петербурге погиб мужчина Пресс-служба МЧС

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Возгорание произошло в жилом доме в Московском районе Санкт-Петербурга. Жертвой пожара стал один человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС города.

«В 21:15 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, улица Костюшко, дом 54. <…> В результате пожара погиб мужчина», — указали в сообщении.

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По данным МЧС, в трехкомнатной квартире загорелась комната и коридор. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из здания восемь человек. В ликвидации возгорания участвовали 10 огнеборцев и две единицы техники.

Похожая трагедия произошла в Новосибирске. Пожар охватил однокомнатную квартиру на улице Немировича-Данченко, писал «ФедералПресс». Погиб маленький ребенок, а также пострадала подросток, которую обнаружили на лестничной клетке без сознания.