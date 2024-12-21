Более 350 пострадавших от разлива мазута птиц спасли в Анапе

В Анапе спасли более 350 птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров

В Анапе спасли более 350 пострадавших от мазута в результате крушения танкеров и разлива нефтепродуктов птиц, их отправили для реабилитации в Ставропольский край. Об этом сообщили в оперштабе Кубани .

«Более 350 птиц спасли в волонтерском центре Анапы. В центр реабилитации в Ставропольский край отправили уже 364 пернатых», — заявили в штабе.

На прошлой неделе танкеры «Волгонефть-239» с 14 моряками и «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа потерпели крушение в районе Керченского пролива. Росморречфлот отмечал, что причиной ЧП в Черном море стал шторм, в результате аварии случился разлив нефтепродуктов, принимаются необходимые меры по его ликвидации.

При ликвидации разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае задействовали более 300 единиц техники. На прибрежной зоне постоянно дежурит скорая помощь для оказания помощи тем, кому стало плохо.