Более 300 единиц техники задействовали при ликвидации разлива нефтепродуктов на Кубани

Кондратьев: при ликвидации ЧП на Кубани задействовали более 300 единиц техники

Экстренные службы задействовали более 300 единиц техники при ликвидации последствий разлива топлива на побережье Анапы и Темрюкского района. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжаются на побережье Анапы и Темрюкского района. Сейчас работают более шести тысяч человек — сотрудники МЧС, спасательных служб региона, администраций городов и районов, предприятий. Ежедневно увеличиваем количество задействованной техники, сейчас это свыше 300 единиц», — написал он.

Кондратьев отметил, что дал поручение увеличить количество точек выдачи средств индивидуальной защиты и инвентаря, для этого задействуют парковки близлежащих к местам выброса отелей.

«Также поручил организовать постоянное дежурство скорой помощи в течение дня. Каждый, кто почувствует себя плохо, сможет обратиться к медикам. Работают 15 пунктов питания, также еду разносят до мест работы на берегу», — добавил глава региона.

Ранее стало известно, что на Кубани собрали более четырех тонн загрязненного мазутом песка.