Мигрантов задержали после драки в Чехове
Более 30 мигрантов задержали после массовой драки в Чехове
После массовой драки в Чехове полиция задержала 32 участника потасовок. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Подмосковью.
Драка произошла 9 июня возле торгового центра в микрорайоне Губернский. В группе мигрантов произошел конфликт, который перерос в потасовки. В результате травмы получили два человека.
Сотрудники полиции задержали предполагаемых участников, их привлекли к административной ответственности по статье о нарушении иностранцем правила въезда или пребывания в России.
«В настоящее время полицейскими проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений, а также мероприятия, направленные на установление всех причастных правонарушителей», — добавили в пресс-службе.
Ранее массовая драка с участием иностранных граждан произошла в Приморском крае. На стройке в городе Арсеньев разгорелся конфликт между мигрантами из КНДР и Узбекистана.