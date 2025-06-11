Мигрантов задержали после драки в Чехове

Более 30 мигрантов задержали после массовой драки в Чехове

После массовой драки в Чехове полиция задержала 32 участника потасовок. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Подмосковью.

Драка произошла 9 июня возле торгового центра в микрорайоне Губернский. В группе мигрантов произошел конфликт, который перерос в потасовки. В результате травмы получили два человека.

Сотрудники полиции задержали предполагаемых участников, их привлекли к административной ответственности по статье о нарушении иностранцем правила въезда или пребывания в России.

«В настоящее время полицейскими проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений, а также мероприятия, направленные на установление всех причастных правонарушителей», — добавили в пресс-службе.

Ранее массовая драка с участием иностранных граждан произошла в Приморском крае. На стройке в городе Арсеньев разгорелся конфликт между мигрантами из КНДР и Узбекистана.