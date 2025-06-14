Более 30 км береговой линии Енисея очистили после разлива нефти

В Красноярском крае продолжается ликвидация последствий ЧП на реке Енисей. Более 30 километров береговой линии уже очистили от следов нефтепродуктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.

«Береговая линия очищена на протяжении более 31 километра, площадь акватории, обработанная сорбентами, составляет 34 650 квадратных метров, общее количество откачанной нефтесодержащей жидкости достигло 12 кубометров. Установка сорбирующих бонов продолжилась ещё на 520 метров, а боновых заграждений — на 1120 метров», — подчеркнул он.

Специалисты отмечают, что на полную очистку акватории может уйти от двух до трех недель — все зависит от погодных условий. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности водного транспорта и обращения с опасными веществами.

Ранее эколог Курбатова предупредила, что разлив топлива в Енисее грозит разрушением северной экосистемы. Она обратила внимание на то, что северные экосистемы восстанавливаются сложнее, а нефтепродукты наносят максимальный вред природе.