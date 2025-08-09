Более 30 человек попали в больницу после взрыва на заводе в Стерлитамаке

В больницы отправили 31 пострадавшего при взрыве на заводе в Стерлитамаке, 14 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, его слова приводит РИА «Новости».
Он добавил, что по возможности пострадавших перевозят в Уфу, в том числе санитарными вертолетами.
Взрыв прогремел утром на территории, принадлежащей Башкирской содовой компании. Пресс-служба предприятия сообщила, что причиной стала разгерметизация трубопровода при подготовке к ремонту. На месте продолжают работать экстренные службы.
В пресс-службе республиканского управления МЧС сообщили, что четыре передвижные лаборатории не нашли в воздухе превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ, ситуация находится на контроле.
