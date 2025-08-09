Причиной взрыва в Стерлитамаке назвали разгерметизацию трубопровода

Взрыв на предприятии в Стерлитамаке прогремел из-за разгерметизации трубопровода при подготовке к ремонту. Об этом РИА «Новости» заявила пресс-служба Башкирской содовой компании.

«При подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида (ВХ-ПВХ) произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву», — отметили представители предприятия.

В пресс-службе назвали случившееся «технологическим инцидентом».

В результате ЧП пострадали 27 человек, детей среди них нет. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что в отделении реанимации и интенсивной терапии сейчас находится 21 пострадавший.

По его словам, обошлось без погибших. Кузнецов добавил, что специалисты федеральных медицинских центров проведут телемедицинские консультации.

На предприятии, где взорвался газ, продолжают работать бригады скорой помощи. Помощник министра также рассказал, что оказание медпомощи курирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.