Более 30 человек погибли при крушении круизного лайнера во Вьетнаме

В северной части Вьетнама прогулочное судно потерпело крушение, на борту находились 53 человека, из них 48 туристов и пять членов экипажа. Об этом сообщило агентство Vnexpress .

ЧП с судном с бортовым номером QN-7105 произошло в бухте Халонг в акватории Южно-Китайского моря из-за грозы с сильным ветром.

Власти провинции Куангнинь после получения сигнала о происшествии задействовали экстренные службы для проведения спасательной операции. Спасти удалось 11 человек, специалисты обнаружили тела 34 утопленников.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, поисково-спасательная операция продолжается. Власти задействовали военно-морской флот, портовые службы, полицию, а также создали командный центр для организации поиска пострадавших.

Ранее четыре человека пострадали при столкновении судов на реке Лене около поселка Нижний Бестях в Якутии.