Более 30 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Волгограде

В Волгограде в жилом доме вспыхнул огонь. Пожарные тушат возгорание, сообщили в пресс-службе МЧС.

ЧП произошло на улице Борьбы. Крыша одного из жилых четырехэтажных домов загорелась на площади в 250 квадратных метров. Судя по кадрам, спасателям пришлось применить пожарные лестницы.

«Сотрудники МЧС России эвакуировали 35 жильцов. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

На месте работают 45 специалистов и 17 единиц техники.

Накануне крупное возгорание произошло в Москве. На Пресненском Валу загорелось здание. По данным источника 360.ru, огонь распространился на площади в 700 квадратных метров. Из здания до прибытия спасателей эвакуировались 97 человек. Информации о пострадавших не было. Для тушения огня привлекли вертолет Ка-32.