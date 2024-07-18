Более 30 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Волгограде

МЧС: в жилом доме в Волгограде начался пожар

В Волгограде в жилом доме вспыхнул огонь. Пожарные тушат возгорание, сообщили в пресс-службе МЧС.

ЧП произошло на улице Борьбы. Крыша одного из жилых четырехэтажных домов загорелась на площади в 250 квадратных метров. Судя по кадрам, спасателям пришлось применить пожарные лестницы.

«Сотрудники МЧС России эвакуировали 35 жильцов. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

На месте работают 45 специалистов и 17 единиц техники.

Накануне крупное возгорание произошло в Москве. На Пресненском Валу загорелось здание. По данным источника 360.ru, огонь распространился на площади в 700 квадратных метров. Из здания до прибытия спасателей эвакуировались 97 человек. Информации о пострадавших не было. Для тушения огня привлекли вертолет Ка-32.

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