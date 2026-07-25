Во Франции из зоны пожаров на юго-западе страны эвакуируют людей

Пожар во Франции охватывает все большие площади. Загорелся популярный у туристов мыс Ка-Ферре, сообщило издание Daily Mail .

«Более 40 000 человек бежали из райского уголка для отдыха миллионеров во Франции вместе с британскими туристами, попавшими в „апокалиптический“ лесной пожар», — отметили в газете и опубликовали кадры пожара.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что из зоны лесных пожаров в департаментах Жиронда и Ланд эвакуировали более 60 тысяч человек. В Жиронде площадь пожара за ночь выросла до 10 тысяч гектаров. По словам Нуньеса, пострадавших нет, людей успели вовремя эвакуировать.

Для тушения пожара власти задействовали 1,7 тысячи пожарных, 14 пожарных самолетов и три вертолета. Более 300 военных и жандармов помогают в эвакуации людей.

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявили в Мадриде и провинции Авила. Свыше 10 тысяч человек эвакуировали.