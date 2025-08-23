Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья северных Курил

В субботу у северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане в 14:44 (06:44 по московскому времени) 23 августа с эпицентром в 103 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир», — рассказала сейсмолог.

Очаг находился на глубине 49 километров под землей.

В Северо-Курильске почувствовали подземный толчок силой 4 балла, сообщила собеседница агентства. Тревогу цунами не объявляли.

Накануне ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0 в проливе Дрейка. Эпицентр находился в 722 километрах от города Толуин на острове Огненная Земля. Очаг залегал на глубине 10 километров. Была объявлена угроза цунами.