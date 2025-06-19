Более 208 тысяч кибератак совершили на инфраструктуру России в 2024-м

На российскую критическую инфраструктуру осуществили свыше 208 тысяч кибератак в прошлом году. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Алексей Щевцов на Международной конференции государств-членов ОДКБ по кибербезопасности.
«На российские объекты критической инфраструктуры в 2024 году совершено более 208 тысяч особо опасных кибератак», — процитировало его РИА «Новости».
Он отметил, что на встрече в Киргизии нужно обсудить тему безопасности глобальной информационно-коммуникационной технологической среды и вопросы взаимодействия в сфере охраны государственных интересов.
Ранее представитель компании в сфере кибербезопасности Angara Security заявил, что хакеры пытались взломать систему большого московского университета перед вступительной кампанией. В одном из хакерских чатов выложили учетную запись удаленного рабочего стола учреждения.
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