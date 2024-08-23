Более 200 человек эвакуировали из лесного пожара в Домбае

МЧС: из лесного пожара в Домбае вывезли 236 человек

Спасатели эвакуировали 236 человек, в том числе 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Вывезенных из опасного района людей отправили в пункт временного размещения, развернутый в Домбае.

«Специалисты расчистили дорогу к подъезду на Гоначхирское ущелье. Сотрудники МЧС России эвакуировали людей в безопасное место. По уточненной информации, вывезены 236 человек, из них 43 ребенка», — рассказали в ведомстве.

Перед эвакуацией спасатели вывели людей из Гоначхирского ущелья в район озера Туманлы-Кель, где не наблюдалось задымления. Там же сотрудники МЧС организовали для туристов ночлег.

Ранее сотрудники МЧС нашли туристов, пропавших несколько дней назад на горе Синюха в Алтайском крае, людей эвакуировали на вертолете и передали медикам. Потерявшимся туристам пришлось провести ночь в горах.