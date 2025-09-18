Более 20 тысяч жителей Крыма остались без света

Несколько десятков тысяч жителей Крыма остались без электроснабжения из-за аварий на сетях, вызванных сильным ветром и дождем, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго» .

По данным предприятия, отключения затронули Симферопольский, Джанкойский, Ленинский районы, а также Ялту. Без света остаются более 20 тысяч абонентов.

Аварийно-восстановительные бригады работают на местах, уточнили в «Крымэнерго».

Ранее, 23 августа, власти региона устраняли крупную аварию на магистральном водоводе Феодосия–Судак, из-за которой без воды остались 10 населенных пунктов, включая Судак, Коктебель и Новый Свет. Водоснабжение тогда обеспечивали автоцистернами.