Аварию на водоводе в Крыму устранят к утру воскресенья

Крупную аварию на магистральном водоводе на востоке Крыма устранят к утру воскресенья. Об этом сообщил глава регионального правительства Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале .

«Аварийные службы приступили к устранению очередного порыва на магистральном водоводе Феодосия–Судак. Завершение ремонтных работ запланировано на утро 24 августа», — уточнил Гоцанюк.

Проблема возникла в пятницу: без воды остались десять населенных пунктов, в том числе Судак, а также Коктебель, Орджоникидзе и Новый Свет. Воду подвозят автоцистернами. Изначально планировалось восстановить водоснабжение к вечеру субботы, но после ремонта на одной из критических частей трубопровода появились новые порывы.

Утром 22 августа восемь поездов задержали в направлении Крыма. Опоздание составило от одного, до двух с половиной часов.