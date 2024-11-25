Более 20 самолетов отправили в другие города из-за загоревшегося российского самолета в Анталье

Более 20 самолетов вынужденно приземлились в аэропортах Измира и других турецких городов после возгорания на борту российского лайнера Sukhoi Superjet 100 при посадке в Анталье. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные аэропорта.

Аэропорт Антальи не будет принимать рейсы до 03:00 по московскому времени. Все рейсы отправляются со взлетно-посадочной полосы, которую используют военные.

В аэропорт Даламана перенаправили рейсы авиакомпаний Pegasus и BBN, вылетевшие из Стамбула, а борт Turkish Airlines вернулся обратно в Стамбул. Рейсы лоукостера SunExpress из городов Европы приземлились в аэропорту Измира, который находится на расстоянии в 500 километров от Антальи.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что загоревшийся в Анталье российский суперджет получил повреждения в прошлом месяце, когда экстренно сел во Внукове из-за проблем с гидросистемой самолет. Тогда лайнер при посадке повредил створки шасси.