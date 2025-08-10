Более 20 рейсов задержали в калининградском аэропорту

В аэропорту Калининграда Храброво вечером 9 августа задержали 22 рейса и три отменили. Об этом сообщила пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры.

По ее данным, задержались вылеты в Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Уфу и Москву. Несмотря на изменения, аэропорт работает в штатном режиме.

Также сбои в расписании привели к задержкам рейсов из Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Архангельска и Уфы.

Ситуацию с отменами и переносами авиарейсов контролирует прокуратура, она следит за соблюдением прав пассажиров и предоставлением услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

Ранее прием и отправку самолетов ночью ограничили в аэропорту Саратова. Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко уточнил, что решение о введении мер приняли для обеспечения безопасности полетов.

В это же время жители Саратова и Энгельса рассказали о серии взрывов. Предположительно, громкие звуки раздались из-за атаки БПЛА и работы систем противовоздушной безопасности.