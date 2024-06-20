Более 20 расчетов отправили на место пожара на Рябиновой улице в Москве

Крупный пожар вспыхнул вечером 20 июня в производственно-складском здании на Рябиновой улице в Москве. О ЧП сообщил источник 360.ru.
По его информации, объект, где произошло возгорание, расположен по адресу Рябиновая улица, 65, строение 2.
«Огонь распространяется. Следуют 25 расчетов», — добавил собеседник 360.ru.
Все обстоятельства случившегося уточняются.
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