Более 20 расчетов отправили на место пожара на Рябиновой улице в Москве

Источник 360.ru: на Рябиновой улице в Москве вспыхнул крупный пожар

Фото: РИА «Новости»

Крупный пожар вспыхнул вечером 20 июня в производственно-складском здании на Рябиновой улице в Москве. О ЧП сообщил источник 360.ru.

По его информации, объект, где произошло возгорание, расположен по адресу Рябиновая улица, 65, строение 2.

«Огонь распространяется. Следуют 25 расчетов», — добавил собеседник 360.ru.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

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