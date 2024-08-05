Более 20 поселков в Приморье отрезало от транспортного сообщения из-за дождей

В Приморье 21 населенный пункт оказался без транспортного сообщения после дождей

В Приморье более 20 населенных пунктов в семи муниципалитетах остались без транспортного сообщения из-за сильных дождей. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным властей, в результате неблагоприятных погодных условий на дорогах Приморья введены ограничения проезда в 15 муниципальных образованиях. От транспортного сообщения оказался отрезан 21 населенный пункт в Партизанском, Чугуевском, Яковлевском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском округах и Дальнереченском районах.

Все пострадавшие населенные пункты обеспечены необходимыми ресурсами, включая топливо, продукты питания и медикаменты.

Сильные дожди в регионе продолжаются уже две недели, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее из которых было в пятницу и субботу.

В связи с подтоплением участков и домов введен режим чрезвычайной ситуации в Шкотовском, Партизанском городском и Партизанском муниципальном округах. Также режим ЧС из-за затопления посевов введен в 14 районах края. По состоянию на 4 августа, в регионе подтопило 260 приусадебных участков.

Ранее сообщалось, что продолжительные дожди стали причиной прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области.