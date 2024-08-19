Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом, ехавшим из Риги в Калининград
Автобус, ехавший из Риги в Калининград, перевернулся в Шакяйском районе Литвы недалеко от российской границы. Об этом сообщило издание «Sputnik Литва».
По его данным, в автобусе ехали 47 человек, пострадали 26, в том числе несовершеннолетние. Среди них — граждане России, Латвии и один литовец. Власти Калининградской области выразили готовность оказать любую помощь.
По предварительной версии, водитель автобуса, гражданин Латвии, не справился с управлением и врезался в островок безопасности.
Ранее в Калининграде водитель иномарки наехал на школьницу, переходившую дорогу на зеленый свет и по «зебре». Девочка получила травмы.