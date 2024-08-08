Калининградец наехал на школьницу и протащил ее на капоте несколько метров

Водитель иномарки в Калининграде сбил 13-летнюю девочку на «зебре»

Telegram-канал Госавтоинспекции Калининградской области
Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Калининградской области

Девочка попала под машину в Калининграде, когда переходила дорогу по «зебре». Об этом сообщил Telegram-канал Госавтоинспекции Калининградской области.

ДТП случилось в Московском районе города. По данным ГИБДД, 29-летний водитель Renault повернул на проспект Калинина, когда 13-летняя девочка переходила дорогу. Ребенок передвигался на зеленый свет светофора.

В публикации инспекции показали видео с места ЧП. На кадрах видно, как машина сбила ребенка. Школьница взлетела к капоту от удара, а потом упала на асфальт, после чего встала и отошла от машины.

«В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения», — отметили в ГИБДД.

Ранее пьяный 15-летний подросток на мотоцикле сбил пятилетнего ребенка в Тюменской области. По данным УГИБДД, после происшествия школьник покинул место событий. Пострадавшего госпитализировали, он получил травмы.

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