Более 20 человек пострадали после обрушения аттракциона в Саудовской Аравии

В парке развлечений в Саудовской Аравии пострадали 23 человека в результате обрушения аттракциона. Об этом сообщило издание Sabq.org .

По данным источника, ЧП произошло в городе Таиф. Группа отдыхающих отправилась покататься на аттракцион, где посетители сидят на креслах и маятником раскачиваются на высоте из стороны в сторону.

В какой-то момент аттракцион достиг высшей точки подъема и пошел на снижение, а затем рухнул. Пострадали 23 человека. Медики диагностировали серьезные травмы у троих отдыхающих, их доставили в реанимацию.

Что конкретно стало причиной происшествия, не уточняется. Власти после инцидента начали расследование для выяснения всех обстоятельства произошедшего.

В начале июля аттракцион с детьми рухнул в Дагестане, Следственный комитет России начал доследственную проверку. Информация о пострадавших не поступала.