Более 20 человек отравились в петербургском ресторане
Врачи госпитализировали 21 посетителя ресторана «Токио Сити»
Более двух десятков посетителей отравились в петербургском ресторане «Токио Сити». Госпитализировали 21 человека, сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале.
Чем именно отравились люди, не уточняется. В сообщении ведомства указано, что жалобы начали поступать от пострадавших после употребления ими «кулинарной продукции».
К вечеру четверга, 28 ноября, ведомство зарегистрировало 23 случая кишечной инфекции. У 12 из 21 госпитализированных в инфекционный стационар выявили сальмонеллу.
Городское управление Роспотребнадзора провело в ресторане противоэпидемические мероприятия, также там организовали дезинфекцию помещения.
Ведомство заявило о готовности выступить в защиту пострадавших в суде.
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