Более 20 человек отравились в петербургском ресторане

Более двух десятков посетителей отравились в петербургском ресторане «Токио Сити». Госпитализировали 21 человека, сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале .

Чем именно отравились люди, не уточняется. В сообщении ведомства указано, что жалобы начали поступать от пострадавших после употребления ими «кулинарной продукции».

К вечеру четверга, 28 ноября, ведомство зарегистрировало 23 случая кишечной инфекции. У 12 из 21 госпитализированных в инфекционный стационар выявили сальмонеллу.

Городское управление Роспотребнадзора провело в ресторане противоэпидемические мероприятия, также там организовали дезинфекцию помещения.

Ведомство заявило о готовности выступить в защиту пострадавших в суде.

Ранее более 10 человек отравились грибами в Геленджике. Трое из них попали в реанимацию.