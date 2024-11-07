В Геленджике больше 10 человек отравились грибами за осень, 5 в реанимации

Этой осенью более 10 человек отравились грибами в Геленджике. Об этом сообщили РИА «Новости» местные власти.

«В Геленджике и окрестностях стартовал период собирательства грибов. Больше 10 человек за эту осень уже обратилось в городскую больницу с отравлением грибами», — отметили в администрации.

Трое находятся в реанимационном отделении в Геленджике. Еще двух отравившихся отправили в реанимационные отделения краевых больниц. Врачи пытаются стабилизировать состояние пациентов. Среди отравившихся есть беременная.

Заместитель главного врача городской больницы Геленджика Романа Кондратенко уточнил, что у пострадавших симптомы почечной и печеночной недостаточности. Они добавляли в еду ложные опята и ложные царские грибы.

С начала года в Нижегородской области отравились грибами не менее 19 человек. Все получили медицинскую помощь, летальных исходов не было.