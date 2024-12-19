Более 1,7 тысячи человек эвакуировали из лицея в Уфе утром 19 декабря

Более 1,7 тысячи человек эвакуировали из уфимского лицея в четверг, 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Из 5-го лицея эвакуированы 1720 человек. Службы на месте. Пострадавших нет. Проводится проверка сообщения», — заявили в ведомстве.

Издание Ufa1.ru опубликовало кадры с места событий. На них видно, как толпа детей и взрослых стоит у здания. По данным журналистов, эвакуация связана со звонком о минировании. Сейчас школьников и сотрудников лицея вывели на улицу и ждут кинологов.

Ранее суд в Москве приговорил к шести годам заключения гражданина Украины и Израиля за ложные звонки о минировании зданий в России. Мужчина звонил из колл-центра, находящегося под контролем СБУ.