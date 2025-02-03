Более 160 женщин и детей стали жертвами пожара в тюрьме в ДР Конго

Более 160 женщин-заключенных и их детей погибли во время массового побега из тюрьмы Мунзензе в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщило радио Okapi .

Побег произошел в феврале на фоне боев конголезской армии с наступающими на город повстанцами М23. Во время побега заключенные подожгли тюрьму, жертвами ЧП стали по меньшей мере 141 женщина, а также 28 детей. Также несколько узниц застрелила охрана, пытавшаяся предотвратить побег.

Сейчас тюрьма Мунзензе не используется, а большая ее часть сгорела. В здании содержали порядка 4,4 тысячи заключенных.

Ранее в ДР Конго протестующие разгромили посольства США, Франции, Руанды и Уганды. Правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов, пытающихся взять штурмом объекты диппредставительств. Источники Reuters также подтвердили нападения на посольства Бельгии и Кении.