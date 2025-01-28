Участники протестов в ДР Конго разгромили посольства шести стран

Mediacongo: протестующие в ДР Конго атаковали посольства США и Франции

В столице Демократической Республики Конго — Киншасе — участники акций протеста атаковали посольства США, Франции, Руанды и Уганды. Об этом сообщил портал Mediacongo на своей странице в соцсети X .

«После посольства США манифестанты атаковали объекты посольства Франции, которую они обвиняют в том, что она поддерживает людьми, материалами и деньгами армию Руанды», — уточнили журналисты.

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые хотели взять штурмом объекты американской дипмиссии.

Возле зданий, где находятся представительства Руанды и Уганды, тоже происходят беспорядки. Манифестанты прорвались на территорию посольств и разгромили их.

Дипломатические источники сообщили Reuters, что нападениям участников акции подверглись также представительства Бельгии и Кении.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) ранее во вторник предупредил участников конфликта в Демократической Республике Конго о риске утечки вирусов из лаборатории в Гоме.