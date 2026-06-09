В Иркутской области власти направили дополнительные силы на тушение 1,6 тыс. га леса

Фото: Губернатор провел совещание по вопросам готовности Подмосковья к пожароопасному сезону 2017 года / Медиасток.рф

На ликвидацию лесных пожаров на севере Иркутской области направлены дополнительные силы с юга региона. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на областное правительство.

По словам министра лесного комплекса региона Павла Кирдяпкина, причиной возгораний стали сухие грозы.

Всего обнаружено 22 пожара, пять из них локализовали, 17 продолжают полыхать. Их тушат 504 человека и 115 единиц наземной техники, в Братский район перебросили 40 сотрудников с юга области, при необходимости группировку дополнительно усилят.

Министр подчеркнул, что работу пожарных затрудняет труднопроходимая местность и большие расстояния до мест бедствия.

В минувшее воскресенье на территории лесного фонда Московской области были обнаружены два пожара. Их оперативно ликвидировали.