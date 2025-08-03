Более 150 человек привлекли к ликвидации последствий непогоды на Кубани

Последствия непогоды на Кубани ликвидируют более 1500 человек и 44 единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«К месту подтопления направлена аэромобильная группировка МЧС России в составе 48 человек и шести единиц техники. Всего к ликвидации последствий подтопления привлечены более 150 человек и 44 единиц техники», — указали в ведомстве.

Из-за сильного ливня поднялся уровень воды в реке Дефани. Оказались затоплены 70 придомовых территорий и 34 жилые постройки в поселках Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. В готовность привели два пункта временного размещения на 100 мест.

Спасатели мониторят обстановку, обходят дворы и помогают жителям районов устранять последствия непогоды.

Гидрометцентр прогнозирует на Кубани грозы, ливни с градом, шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду до конца дня. Также специалисты допускают смерчи над морем и резкий подъем воды в малых водоемах.

Ранее при подтоплении в селе Дефановка автобус упал с моста в реку. Эвакуировали 25 человек.