Более 1,4 тысячи жителей Курской области выехали в безопасные районы за неделю

МЧС: за неделю в безопасные районы убыли более 1400 курян

В течение прошлой недели более 1400 курян убыли в безопасные районы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве отметили, что более 11,5 тысячи человек находятся в 198 пунктах временного размещения в 30 регионах страны, среди них более 3,5 тысячи детей.

МЧС организовало адресную и групповую перевозку жителей приграничья в другие субъекты, они уже убыли в Кабардино-Балкарию, Дагестан, Чувашию, Владимирскую, Калужскую и Московскую области.

В Курскую область за неделю доставили порядка 800 тонн гуманитарной помощи, всего — порядка 3,7 тысячи тонн. Также за семь дней произвели выплаты на 650 миллионов рублей по 43 тысячам заявлений. При этом финансовую помощь уже получили свыше 80 тысяч человек на сумму порядка миллиарда рублей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные должным образом ответят на действия ВСУ в приграничных районах страны.