Более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без света из-за непогоды
Массовые отключения электроэнергии произошли в Новгородской области из-за сильной непогоды. Без света остались более 14 тысяч человек, сообщил губернатор региона Александр Дронов.
Перебои с электроснабжением затронули 10 муниципальных округов: Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский.
Для ликвидации последствий стихии новгородский филиал «Россети Северо-Запад» переведен на особый режим работы. На восстановлении электроснабжения задействованы 25 аварийных бригад — 87 специалистов и 28 единиц техники.
К концу недели циклон «Бернадетт» принес на запад России грозы с сильными дождями и порывистым ветром. В Калининградской области скорость ветра достигала 27–32 метров в секунду. Из-за упавшего на контактную сеть дерева временно остановили движение пригородных поездов между станциями Светлогорск-1 и Светлогорск-2.