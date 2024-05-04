Более 1,1 тысячи жилых домов в Оренбургской области освободились от воды | 360°

Происшествия 04 мая 2024, 08:02 Более 1,1 тысячи жилых домов в Оренбургской области освободились от воды МЧС: за сутки в Оренбургской области от воды освободились еще 1142 жилых дома

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В Оренбургской области от воды за сутки освободились 1142 жилых дома и 1186 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Подтопленными в регионе остались 3479 жилых домов и 7342 приусадебных участка. За сутки удалось просушить 1,4 тысячи домов и обеззаразить 1,3 тысячи строений. Спасатели откачали 97 тысяч кубометров воды.

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В Тюменской области вода продолжает прибывать в реке Ишим в Викуловском районе. Жителей призвали заблаговременно эвакуироваться. В 47 населенных пунктах по-прежнему подтоплены 384 жилых и 523 дачных дома, а также 3225 приусадебных участков и 34 участка автодорог.

В Курганской области снижается уровень воды в реке Тобол в районе Кургана. В шести муниципалитетах подтоплены почти 600 жилых и около 6,5 тысячи дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог. В течение суток от воды освободились 13 жилых и свыше 40 дачных домов, а также 27 приусадебных участков. Два дома, 101 придомовую территорию и два километра автодорог обеззаразили.

Наконец, в Омской области растет уровень воды в реках Иртыш и Ишим в Усть-Ишимском районе. Там дежурит группировка сил и средств МЧС. Дома пока не подтоплены.

Ранее стало известно, что пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области выплатили более трех миллиардов рублей.