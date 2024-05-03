Более 3 млрд рублей выплатили пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья | 360°

Общество 03 мая 2024, 10:01 Более 3 млрд рублей выплатили пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья Andrey Titov/Business Online / Global Look Press

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Свыше трех миллиардов рублей выплатили пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Поступило 490 315 заявлений. Одобрены выплаты 146 564 жителям региона. Отказано 64 528 подавшим заявления», — указано в публикации.

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Жителям напомнили, что подтвердить проживание в зоне ЧС можно несколькими способами. В электронном виде документы можно подать через сайт pavodok.orb.ru.

В Оренбургской области за сутки освободились от воды 636 жилых домов и 806 приусадебных участков. Сотрудники МЧС России продезинфицировали 18,6 тысячи жилых зданий. За сутки откачали 56,4 тысячи кубометров воды.

Ранее в Оренбурге прорвало дамбу, что стало серьезной проблемой. Жителей нескольких поселков пришлось эвакуировать.