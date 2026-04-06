Более 100 пассажиров поездов эвакуируют в Дагестане из-за наводнения

Минтранс Дагестана эвакуирует 31 пассажира поезда Махачкала — Дербент и 88 — обратного из-за наводнения и размыва железнодорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Людей будут перевозить автобусами. При этом 16 пассажиров высадятся в Избербаше.

Еще 13 поездов 6 апреля отменили — четыре из Дербента в Махачкалу, шесть из Махачкалы в Дербент, по одному из Дербента в Хасавюрт, а также от границы с Азербайджаном и обратно. Несколько рейсов сократили. Минтранс продолжит держать ситуацию на контроле.

Ранее беременная женщина и ребенок погибли в реке в Дербентском районе. Их унесло сильным течением. Люди достали их из воды, но спасти не смогли. Возбуждено уголовное дело.

В районе проводят масштабную эвакуацию. Из опасной зоны вывезли жителей около 800 домохозяйств.