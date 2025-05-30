Более 100 человек погибли в результате наводнения в Нигерии

В результате сильного наводнения в штате Нигер на севере Нигерии погибли по меньшей мере 117 человек, а несколько до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом агентству Reuters сообщил представитель экстренных служб.

Число жертв резко возросло по сравнению с данными на четверг, когда погибшими значились 21 человек, заявил глава агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Ибрагим Хусейни. Он уточнил, что около трех тысяч домов оказались затоплены в двух населенных пунктах.

Наводнение произошло в ночь на среду и продолжалось до утра четверга, добавил Хусейни. По его словам, некоторые люди до сих пор находятся в воде.

Нигерия регулярно страдает от наводнений во время сезона дождей, который начался в апреле. В 2022 году страна пережила самое масштабное за десятилетие наводнение, унесшее жизни более 600 человек.

Ранее стало известно, что вода в реке Ишим в Тюменской области за сутки поднялась до 872 сантиметров. Это на 22 сантиметра выше опасного уровня.