Более 10 поездов задержали из-за отключения контактной сети под Воронежем

Сегодня в 03:02 на участке железной дороги между станциями Евдаково и Сагуны в Воронежской области произошло повреждение инфраструктуры, что привело к отключению напряжения контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

Движение временно приостановлено. В пути следования задержали 11 пассажирских поездов: № 482 Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт; № 20 Москва — Ростов; № 312 Воркута — Новороссийск; № 542 Москва — Адлер; № 216 Барнаул — Адлер; № 113 Краснодар — Москва; № 11 Анапа — Москва; № 251 Владикавказ — Санкт-Петербург; № 143 Кисловодск — Москва; № 125 Новороссийск — Москва; № 6343 Россошь — Лиски.

«Максимальное время задержки составляет три часа 20 минут», — отметили в пресс-службе.

Железнодорожники сейчас активно восстанавливают инфраструктуру и делают все, чтобы как можно скорее возобновить движение. Оперативный штаб, созданный на ЮВЖД, координирует работы по устранению последствий происшествия.

Накануне на перегоне Гудачи — Гонжа в Амурской области сошли вагоны грузового поезда. Движение поездов на участке остановили. Пассажиров предупредили о возможных задержках составов. На место ЧП направили три восстановительных поезда. На данный момент ведется уборка сошедших с рельсов вагонов из габарита обоих путей.