Более 10 машин столкнулись во Владивостоке из-за скользкой дороги

Массовая авария с участием 13 машин случилась во Владивостоке

Массовое ДТП с участием 13 машин произошло во Владивостоке, Госавтоинспекция начала проверку по факту случившегося. Об этом сообщила пресс-служба полиции Приморья.

Авария случилась на улице Маковского. Туда оперативно выехали сотрудники ГАИ и полицейские. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

«По предварительной информации, в результате ДТП механические повреждения получили порядка 13 транспортных средств. Никто из участников дорожного движения не пострадал», — отметили в ведомстве.

В местных Telegram-каналах заявили, что множество машин столкнулись друг с другом. Происшествие связано с гололедицей на дороге. Из-за ДТП образовалась большая пробка.

Ранее массовая авария с участием 14 машин случилась в Башкирии. В результате ДТП пострадали три человека, среди них восьмилетний ребенок. Их доставили в больницу.