Более 10 кошек оказались в заточении на даче умерших хозяев в Сургуте

Волонтеры нашли 15 кошек в одном из домов в сургутском СНТ «Рябинушка». Об этом 360.ru заявила зоозащитница Светлана.

Она рассказала, что увидела объявление с просьбой помочь котам, оставшимся без хозяев.

«Умер мужчина на даче и спустя несколько недель — женщина. После них осталось около 15 кошек. Трех котят нам удалось вывезти, они в нормальном состоянии, плотненькие, упитанные», — рассказала собеседница 360.ru.

По ее словам, питомцы хорошо питались, но в доме, где они сейчас находятся, нет отопления.

«По поводу болезней мы не знаем, они чувствуют себя хорошо. Остальные кошечки пока еще там, мы им ищем передержки», — добавила она.

Зоозащитница предположила, что у хозяев было несколько кошек, через некоторое время они размножились. Все кошки в доме серого цвета, только у одной полосатая расцветка.

