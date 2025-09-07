Более 10 комитетов по эвакуации раненых круглосуточно заработали в Афганистане

В восточных провинциях Афганистана, пострадавших от серии землетрясений, круглосуточно работают 14 комитетов национального Управления по готовности к стихийным бедствиям. Об этом информагентству AVA-press сообщил официальный представитель и пресс-секретарь ведомства Хафиз Мохаммад Юсуф Хамад.

Комитеты занимаются поиском раненых и извлечением тел погибших, а также оценкой ущерба и распределением помощи. Хафиз Мохаммад Юсуф Хамад назвал ситуацию гуманитарной катастрофой и отметил, что под завалами могут оставаться тела людей. По его словам, в первые часы в Кунаре развернули поисковые группы, доставили раненых и оказали помощь пострадавшим. Для тех, кто лишился жилья, организовали временные лагеря.

Спасатели завершили поисковые операции 6 сентября после землетрясения в Афганистане. Число погибших достигло 2,2 тысячи человек, а количество пострадавших составило около четырех тысяч местных жителей.