В Хабаровском крае 12 детей заразились кишечной инфекцией в детсаду

Роспотребнадзор: вспышка кишечной инфекции произошла в детсаду под Хабаровском

Вспышку кишечной инфекции зафиксировали среди воспитанников детского сада в поселке Заветы Ильича в Хабаровском крае. Об этом 360.ru сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По словам представителя ведомства, заражение произошло не через еду, а контактно-бытовым путем. Больного ребенка вовремя не изолировали, поэтому заболели и другие воспитанники детского сада.

«Какой-то больной ребенок пришел, его пустили в садик, разнеслась зараза», — объяснила представитель Роспотребнадзора.

По данным Следственного комитета по Хабаровскому краю, в детском саду проводится проверка. Признаки кишечной инфекции обнаружили у 12 детей.

«Работа группы дошкольного учреждения приостановлена по результатам эпидемиологического расследования, проведенного контролирующими органами», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в России начал распространяться метапневмовирус. Из-за вспышки заболевания в детских поликлиниках стали возникать большие очереди.