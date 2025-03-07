В Хабаровском крае 12 детей заразились кишечной инфекцией в детсаду
Роспотребнадзор: вспышка кишечной инфекции произошла в детсаду под Хабаровском
Вспышку кишечной инфекции зафиксировали среди воспитанников детского сада в поселке Заветы Ильича в Хабаровском крае. Об этом 360.ru сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
По словам представителя ведомства, заражение произошло не через еду, а контактно-бытовым путем. Больного ребенка вовремя не изолировали, поэтому заболели и другие воспитанники детского сада.
«Какой-то больной ребенок пришел, его пустили в садик, разнеслась зараза», — объяснила представитель Роспотребнадзора.
По данным Следственного комитета по Хабаровскому краю, в детском саду проводится проверка. Признаки кишечной инфекции обнаружили у 12 детей.
«Работа группы дошкольного учреждения приостановлена по результатам эпидемиологического расследования, проведенного контролирующими органами», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее в России начал распространяться метапневмовирус. Из-за вспышки заболевания в детских поликлиниках стали возникать большие очереди.