В Бразилии бабушка насмерть отравила пирогом внучку и кошку

В Бразилии арестовали 59-летнюю местную жительницу, которую обвинили в отравлении собственных внуков. Об этом сообщило издание Need To Know .

По версии следователей, в июле в доме у Изабель Кардозы де Андраде гостили внучки. Пожилая женщина приготовила для них пирог, однако вскоре после употребления его в пищу дети почувствовали себя плохо.

Девочек мучили боли в животе и тошнота, позже у одной из них пошла жидкость из носа. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Младшая внучка бразильянки скончалась в больнице.

Также умерла домашняя кошка, которой бабушка тоже дала попробовать пирог. В выпечке эксперты обнаружили токсин, который используется в производстве пестицидов и агрохимикатов.

Правоохранители не исключают, что произошедшее было несчастные случаем, а не умышленным преступлением. Арестованная женщина сотрудничает со следствием.

Ранее стало известно, что в Видном годовалый ребенок отравился ртутью во время игры с поврежденным градусником. Ребенку промыли желудок, сейчас его жизни ничего не угрожает.